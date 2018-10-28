Статуя Чингисхана признана самым высоким конным сооружением мира - ФОТО

Архитектурное сооружение находится в 54 км к юго-востоку от центра Улан-Батора, в месте, где, согласно устному преданию, Чингис нашёл золотую плётку, при помощи которой он покорил Китайскую империю, а затем отправился в Азию для создания "Золотой орды".

Изваяние покрыто нержавеющей сталью весом 250 тонн и окружено 36 колоннами, символизирующими ханов Монгольской империи от Чингиса до Лигдэн-хана.

Внутри скульптуры также "тесно", здесь комфортно разместились музей эпохи хунну, бильярдная, рестораны, сувенирная лавка и конференц-зал. На голове лошади располагается смотровая площадка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ирако-британская архитектор и дизайнер, представительница деконструктивизма стала победительницей ежегодной номинации "Фото города" от журнала The Guardian.