00:00 28.10.2018 | Культура | Новости
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Статуя Чингисхана признана самым высоким конным сооружением мира - ФОТО

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге, Монголия, является крупнейшей конной статукй в мире. Об этом передает Reuters.

Статуя Чингисхана признана самым высоким конным сооружением мира - ФОТО

Архитектурное сооружение находится в 54 км к юго-востоку от центра Улан-Батора, в месте, где, согласно устному преданию, Чингис нашёл золотую плётку, при помощи которой он покорил Китайскую империю, а затем отправился в Азию для создания "Золотой орды". 

Изваяние покрыто нержавеющей сталью весом 250 тонн и окружено 36 колоннами, символизирующими ханов Монгольской империи от Чингиса до Лигдэн-хана.

Внутри скульптуры также "тесно", здесь комфортно разместились музей эпохи хунну, бильярдная, рестораны, сувенирная лавка и конференц-зал. На голове лошади располагается смотровая площадка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ирако-британская архитектор и дизайнер, представительница деконструктивизма стала победительницей ежегодной номинации "Фото города" от журнала The Guardian. 


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