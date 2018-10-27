Протестная поза палестинского активиста взорвала умы пользователей Twitter и Facebook - ФОТО

Снимок был сделан 22 октября Мустафой Хасуном из турецкого агентства Анадолу. На нем запечатлен 20-летний палестинец Аед Абу Амро - участник акции против израильской блокады. В одной его руке - палестинский флаг, в другой - самодельное метательное оружие болас.

Кадр набарл более 5000 ретвитов. Его сравнивают с образом Давида, бьющегося с Голиафом, а также с картиной Делакруа "Свобода, ведущая народ".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки не будут делать взносы в ООН, пока организация будет продолжать спонсировать палестинских беженцев.