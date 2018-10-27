Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо

Режиссер Мартин Скорсезе взялся за экранизацию бестселлера американского писателя Дэвида Гранна "Убийцы лунного цветкаЭ, сценаристом которого выступит Эрик Рот.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
"Убийцы лунного цветка" станет шестым полнометражным проектом Мартина Скорсезе, в котором главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Ранее звезды сотрудничали над фильмами "Банды Нью-Йорка", "Отступники", "Авиатор", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".
По сюжету действие картины разворачивается в Оклахоме в 1920-х годах. В центре киноленты - ужасная история об истреблении племени Осейдж, на территории поселения которого обнаружили нефть. Дело, обросла конспирологические теории и считается одним из самых ужасных преступлений в истории США, расследуемых детективами ФБР.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известный американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта.