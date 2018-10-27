04:05 27.10.2018 | Культура | Новости
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Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо

Режиссер Мартин Скорсезе взялся за экранизацию бестселлера американского писателя Дэвида Гранна "Убийцы лунного цветкаЭ, сценаристом которого выступит Эрик Рот.

Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Убийцы лунного цветка" станет шестым полнометражным проектом Мартина Скорсезе, в котором главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Ранее звезды сотрудничали над фильмами "Банды Нью-Йорка", "Отступники", "Авиатор", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".

По сюжету действие картины разворачивается в Оклахоме в 1920-х годах. В центре киноленты - ужасная история об истреблении племени Осейдж, на территории поселения которого обнаружили нефть. Дело, обросла конспирологические теории и считается одним из самых ужасных преступлений в истории США, расследуемых детективами ФБР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", известный американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта. 


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