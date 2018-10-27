05:02 27.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Бывший участник "Дизель Шоу" рассказал о судьбе проекта

 Олег Иваница, который ранее признался, что покинет "Дизель Шоу", рассказал о дальнейшей судьбе проекта после трагического ДТП.

Бывший участник

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

После сообщения об уходе из проекта, фанаты артиста стали поговаривать о том, что его примеру последуют и другие коллеги, и это приведет к распаду команды и краху "Дизель Шоу". Но Иваница поблагодарил за поддержку и сочувствия и взялся развеять некоторые переживания фанатов.

"Первое: "Дизель Шоу" не распадется, не рассыпается и не разбежится. Оно будет существовать и будет продолжать вас радовать", – подчеркнул он.

Уделил внимание актер и тем, кто посчитал, что его решение об уходе огорчило бы Марину Поплавскую. Иваница напомнил, что очень хорошо знал Марину Поплавскую и больше всего на свете она хотела, чтобы всем было хорошо, и чтобы все были счастливы.

"Если бы Мариночка знала, что мне будет комфортнее вне проекта, она бы первая сказала: "Иди с Богом и будь счастлив", – подытожил актер.

Напомним, как сообщал   "УРА-Информ", в сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской.


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