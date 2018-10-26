10:54 26.10.2018 | Культура | Новости
100206512:di

Звезда "Игры Престолов" поразила новым романом

Звезда культового сериала "Игра Престолов", актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дайенерис Таргариен начала роман с режиссером Чарли Макдавелл.

Звезда

Соответсвующие фото появились на Instagram страницах звезд.

Дело в том, что недавно Эмилия Кларк отпраздновала свой 32-ой день рождения.  В целом, актриса не афиширует свою личную жизнь. Но недавно Эмилия и Чарли опубликовали в своих аккаунтах одинаковый кадр — на нем запечатлена тень, отбрасываемая людьми на песке. По очертаниям можно понять, что мужчина целует женщину.

"Это был день рождения, я еще долго не забуду", - подписала фото Кларк.

"С днем рождения, Е", - лаконично написал в сети Чарли, добавив в сообщение сердечко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", один из актеров "Игры престолов" сразил фанатов новостями о свадьбе.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд арестовал сына депутата Березкин по дело о хищение денег "Ощадбанка" Умер известный актер Николай Караченцев Коболев прогнлзирует новые отключения газа населенным пунктам В сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив