Звезда "Игры Престолов" поразила новым романом

Соответсвующие фото появились на Instagram страницах звезд.

Дело в том, что недавно Эмилия Кларк отпраздновала свой 32-ой день рождения. В целом, актриса не афиширует свою личную жизнь. Но недавно Эмилия и Чарли опубликовали в своих аккаунтах одинаковый кадр — на нем запечатлена тень, отбрасываемая людьми на песке. По очертаниям можно понять, что мужчина целует женщину.

"Это был день рождения, я еще долго не забуду", - подписала фото Кларк.

"С днем рождения, Е", - лаконично написал в сети Чарли, добавив в сообщение сердечко.



Напомним, как сообщал "УРА-Информ", один из актеров "Игры престолов" сразил фанатов новостями о свадьбе.