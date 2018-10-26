04:00 26.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украине снимут фильм по роману известного писателя

"ТЕТ Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1" начал съемки исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа  украинского писателя Василия Шкляра.

В Украине снимут фильм по роману известного писателя

Об этом сообщила пресс-служба 1+1.

Режиссером ленты стал Тарас Ткаченко, известный своей работой над полнометражным фильмом "Гнездо горлицы". Проект реализуется при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

По словам режиссера, экранизация "Черного ворона" будет отличаться от книги, но они обязательно будет придерживаться идеологических взглядов автора. В работе над лентой режиссер планирует сотрудничество с Василием Шкляром и ожидает, что он появится на съемочной площадке в ближайшее время.

Также Ткаченко рассказал, что первый съемочный день творческая группа работала на локации под Киевом. В ходе съемок планируют воспроизвести Мотронинский монастырь, который стал центром сопротивления повстанцев в прошлом веке. Также планируются съемки неподалеку Переяслав-Хмельницкого.

Как известно, в романе "Залишенець.Черный ворон" Василия Шкляра речь идет о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Роман разошелся тиражом в 300 тысяч экземпляров.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине запретили показ фильмов с участием двух российских актеров.


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