В сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской

Соответсующее видео опубликовал коллега Марины, участник "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморігин на своей странице в Instagram.

На записи видно и слышно, как звезды поют песню "Замыкая круг".

“Мы очень любили петь. Часто собирались у кого-то в номере и пели в караоке! Старые добрые песни! Какой прекрасный голос!” – сообщил Сморыгин. Данное видео было опубликовано в рамках флешмоба "Марина с нами", который запустили коллеги артистки, чтобы сохранить память о ней.

Также Сморыгин подчеркнул, что сегодня, 26 октября, в эфир выйдет концерт, посвященный лично погибшей Марине Поплавский и еее выступлениям, ролям и номерам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", коллектив "Дизель шоу" рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры.