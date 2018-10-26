В сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской

В соцсетях появилось видео, как артисты '' Дизель Шоу '' вместе с Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, чувственно поют вместе под караоке.
Соответсующее видео опубликовал коллега Марины, участник "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморігин на своей странице в Instagram.
На записи видно и слышно, как звезды поют песню "Замыкая круг".
“Мы очень любили петь. Часто собирались у кого-то в номере и пели в караоке! Старые добрые песни! Какой прекрасный голос!” – сообщил Сморыгин. Данное видео было опубликовано в рамках флешмоба "Марина с нами", который запустили коллеги артистки, чтобы сохранить память о ней.
Также Сморыгин подчеркнул, что сегодня, 26 октября, в эфир выйдет концерт, посвященный лично погибшей Марине Поплавский и еее выступлениям, ролям и номерам.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", коллектив "Дизель шоу" рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры.