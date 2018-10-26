10:19 26.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской

В соцсетях появилось видео, как артисты '' Дизель Шоу '' вместе с Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, чувственно поют вместе под караоке.

В сети появилось трогательное видео с Мариной Поплавской

Соответсующее видео опубликовал коллега Марины, участник "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморігин на своей странице в Instagram.

На записи видно и слышно, как звезды поют песню "Замыкая круг".

“Мы очень любили петь. Часто собирались у кого-то в номере и пели в караоке! Старые добрые песни! Какой прекрасный голос!” – сообщил Сморыгин.  Данное видео было  опубликовано в рамках флешмоба "Марина с нами", который запустили коллеги артистки, чтобы сохранить память о ней.

Также Сморыгин подчеркнул, что сегодня, 26 октября, в эфир выйдет концерт, посвященный лично погибшей Марине Поплавский и еее выступлениям, ролям и номерам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", коллектив "Дизель шоу" рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры.


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