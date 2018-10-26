13:25 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206527:di

В "Кинопанораме" пройдут последние кинопоказы

В кинотеатре "Кинопанорама" пройдут последние кинопоказы перед окончательным закрытием.

В

Об этом сообщила администрация кинотеатра. 

Несмотря на то, что кинотеатр официально закрылся, но на этих выходных здесь пройдет фестиваль 100 фильмов за 100 минут”, за один вечер покажут 100 короткометражек со всего мира. Кинопоказы состоятся 26-28 октября. 

"Одни из последних показов, о которых мы договорились давно и которые нам позволили провести в кинотеатре, прекратившем свою деятельность 1 октября”, – пишут организаторы фестиваля. 

К слову, на месте кинотеатра планируют открыть трехзвездочный отель. Но "из уважения к истории" в гостинице оборудуют небольшую комнату для просмотра кино и зал для конференций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине запретили показ фильмов с участием двух российских актеров:  Ярмольником и Алферовой.


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель намерена посетит Киев 1 ноября НАПК предлагает учредить механизм защиты свидетелей Трамп в 2019 году ждет Путина в Вашингтоне Укрпочта изменит условия доставки песний
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив