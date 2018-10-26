В "Кинопанораме" пройдут последние кинопоказы

Об этом сообщила администрация кинотеатра.

Несмотря на то, что кинотеатр официально закрылся, но на этих выходных здесь пройдет фестиваль 100 фильмов за 100 минут”, за один вечер покажут 100 короткометражек со всего мира. Кинопоказы состоятся 26-28 октября.

"Одни из последних показов, о которых мы договорились давно и которые нам позволили провести в кинотеатре, прекратившем свою деятельность 1 октября”, – пишут организаторы фестиваля.

К слову, на месте кинотеатра планируют открыть трехзвездочный отель. Но "из уважения к истории" в гостинице оборудуют небольшую комнату для просмотра кино и зал для конференций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине запретили показ фильмов с участием двух российских актеров: Ярмольником и Алферовой.