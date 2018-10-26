10:31 26.10.2018 | Культура | Новости
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Умер известный актер Николай Караченцев

В пятницу, 26 октрября, на 74 году жизни скончался известный россиский актер Николай Караченцев. 

Умер известный актер Николай Караченцев

Об этом сообщило одно из российских изданий в своем телеграмм-канале.

Актер умер в одной из Московских клиник не приходя в себя. Известно, что он долгое время боролся с онкологией.

Его жена Людмила Поргина рассказала, что с онкологией боролись долго и старательно, но удар пришел неожиданно: у мужчины резко отказали почки, и медики уже ничего не могли сделать.

К слову, прошлой осенью Караченцеву поставили страшный диагноз - онкология. Болезнь еще сильнее ударил по и без того слабому здоровью актера: в феврале 2005 года он попал в страшное ДТП. Мужчина был за городом, когда узнал о смерти тещи, и поспешил вернуться в Москву. На  Мичуринскогм проспекте Volkswagen Passat, за рулем которого находился Караченцов, унесло с дороги и авто влетело в столб. Актера госпитализировали в Институт Склифосовского с тяжелой черепно-мозговой травмой. 26 дней Караченцев пролежал в коме, после прошел длительную реабилитацию, но полностью оправиться так и не смог.

 Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее умер солист знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.


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