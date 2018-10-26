Умер известный актер Николай Караченцев

Об этом сообщило одно из российских изданий в своем телеграмм-канале.

Актер умер в одной из Московских клиник не приходя в себя. Известно, что он долгое время боролся с онкологией.

Его жена Людмила Поргина рассказала, что с онкологией боролись долго и старательно, но удар пришел неожиданно: у мужчины резко отказали почки, и медики уже ничего не могли сделать.

К слову, прошлой осенью Караченцеву поставили страшный диагноз - онкология. Болезнь еще сильнее ударил по и без того слабому здоровью актера: в феврале 2005 года он попал в страшное ДТП. Мужчина был за городом, когда узнал о смерти тещи, и поспешил вернуться в Москву. На Мичуринскогм проспекте Volkswagen Passat, за рулем которого находился Караченцов, унесло с дороги и авто влетело в столб. Актера госпитализировали в Институт Склифосовского с тяжелой черепно-мозговой травмой. 26 дней Караченцев пролежал в коме, после прошел длительную реабилитацию, но полностью оправиться так и не смог.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее умер солист знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.