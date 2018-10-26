Светлана Лобода впервые обратилась к фанатам

Соответствующий пост Лобода выложила на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала о своем самочувствии после операции и сообщила, что в течение некоторого времени не сможет работать. Также для подтверждения своих слов Лобода выложила фото, где она изображена в больничной палате — певица выглядит обессиленной.

Лобода подчеркнула, что то, что произошло за последние дни причинило много боли и разрушило ее планы. Но жизнь – непредсказуема.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Мне потребовалась срочная операция — врачи мне давали только три минуты для принятия решения. У меня не было выбора… Я понемногу прихожу в себя", — добавила певица и выразила слова благодарности всем поклонникам за поддержку.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее исполнительница пережила серьезную операцию на почке.