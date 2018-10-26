05:00 26.10.2018 | Культура | Новости
100206491:di

Светлана Лобода впервые обратилась к фанатам

Известная исполнительница Светлана Лобода впервые обратилась к своим фанатам с момента госпитализации.

Светлана Лобода впервые обратилась к фанатам

Соответствующий пост Лобода выложила на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала о своем самочувствии после операции и сообщила, что в течение некоторого времени не сможет работать. Также для подтверждения своих слов Лобода выложила фото, где она изображена в больничной палате — певица выглядит обессиленной.

Лобода подчеркнула, что то, что  произошло за последние дни причинило много боли и разрушило ее планы. Но жизнь – непредсказуема.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Мне потребовалась срочная операция — врачи мне давали только три минуты для принятия решения. У меня не было выбора… Я понемногу прихожу в себя", — добавила певица и выразила слова благодарности всем поклонникам за поддержку.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее исполнительница пережила серьезную операцию на почке.


Поделиться
Читайте также:
 
С ноября в столичном транспорте можно будет расплатиться "электронным билетом" - КГГА Суд арестовал заместителя председателя "Ощадбанка" В Запорожской области полиция задержала секретаря военкомата Уголь с Донбасса Россия продает в Турцию и Польшу, - Климкин
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив