Звезда "50 оттенков серого" станет многодетным родителем

Об этом он сообщил в интервью британскому гламурному журналу Tatler.

Жена актера, Амелия Уорнер, родит ему третьего ребенка. Артист рад прибавлению в семействе и сообщил журналистам, что мечтает о большой семье. Джейми всегда любил детей и уверен, что они с супругой не станут останавливаться на достигнутом.



Актер подчеркнул, что при желании его жены, пара останавливаться на достигнутом не будет и заведет еще детей. Джейми всегда ориентируется в этом вопросе на свою супругу, так как именно она выполняет самую тяжелую часть. Сам Дорнан все свое свободное время посвящает жене и детям. И хотя после выхода трилогии "50 оттенков серого" ему приписывали роман с партнершей по фильму Дакотой Джонсон, но артистов связывают исключительно деловые отношения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актер культового сериала "Игра Престолов" стал отцом.

