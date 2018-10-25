10:11 25.10.2018 | Культура | Новости
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Звезда "50 оттенков серого" станет многодетным родителем

Британский актер, исполнитель главной роли в трилогии "50 оттенков серого" поделился радостной новостью о беременности своей жены.

Звезда

Об этом он сообщил в интервью британскому гламурному журналу Tatler.

Жена актера, Амелия Уорнер, родит ему третьего ребенка. Артист рад прибавлению в семействе и сообщил журналистам, что мечтает о большой семье. Джейми всегда любил детей и уверен, что они с супругой не станут останавливаться на достигнутом.

Актер подчеркнул, что при желании его жены, пара останавливаться на достигнутом не будет и заведет еще детей. Джейми всегда ориентируется в этом вопросе на свою супругу, так как именно она выполняет самую тяжелую часть. Сам Дорнан все свое свободное время посвящает жене и детям. И хотя после выхода трилогии "50 оттенков серого" ему приписывали роман с партнершей по фильму Дакотой Джонсон, но артистов связывают исключительно деловые отношения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актер культового сериала "Игра Престолов" стал отцом
 


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