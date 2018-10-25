08:32 25.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили показ фильмов с Ярмольником и Алферовой

В Украине запретили показ фильмов с участием двух российских актеров с Ярмольником и Алферовой.

В Украине запретили показ фильмов с Ярмольником и Алферовой

Накануне в среду, 24 октября, Госкино Украины сообщило, что отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения на фильмы "Божья тварь", "Потерянный рай" и "Любовь в большом городе-2". Таким образом, украинское ведомство отреагировало на санкции против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Также вне закона оказались фильмы "Звезда шериф"а и "Потерянный рай" с Ириной Алферовой.

На сегодняшний день государственной регистрации лишились уже 233 фильма.

Напомним, за последние четыре года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов.

Как сообщал УРА-Информ, в черный список Украины попали еще два российский актера. Министерство культуры Украины в понедельник, 22 октября, на своей сайте опубликовала обновленный список, в который внесены актер и телеведущий Леонид Ярмольник, а также актриса Ирина Алферова.


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