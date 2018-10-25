В Париже умер известный советский писатель Анатолий Гладилин

Как сообщает в четверг утром, 25 октября, газета Культура, в СССР Гладилин работал заведующим отделом литературы и искусства в "Московском комсомольце", затем редактором на киностудии имени Горького.

Его "Хроника времен Виктора Подгурского", которую опубликовал журнал "Юность" в конце 1956 года, стала одним из первых произведений оттепели.

В 1976 году Анатолий Гладилин был вынужден из-за критики советской власти эмигрировать во Францию, где ему удалось опубликовать романы: "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов".

В эмиграции он сотрудничал с Радио Свобода и "Немецкой волной". Последняя книга Гладилина, сборник "Тигрушка", вышла в 2015 году.

Причина смерти известного советского прозаика не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 18 октября, умер нынешний солист знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко. Ему было всего лишь 31 год. О смерти Сергея сообщил на своей странице в Facebook его отец.