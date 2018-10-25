В Киеве состоится акустический концерт Alyosha - ФОТО, ВИДЕО

Одна из самых гастролирующих певиц Украины, автор как собственных хитов, так и песен других исполнителей и обладательница множества престижных наград - это все про Alyosha. Уже много лет девушка не сбавляет обороты и продолжает музыкальные эксперименты.

Мы все знакомы с силой ее голоса благодаря мощному выполнению "Sweet People" на Евровидении. Акустическая Alyosha звучит иначе: нежно, трепетно, словно заглядывая в душу. И смысл ее композиций лучше раскрывается в таком камерном звучании.

Певица уже представила одну песню из программы на M1 Music Awards. Как прозвучат все акустические произведения, мы узнаем 26 октября в Caribbean Club Concert Hall.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ray Collins 'HOT-CLUB - знаменитые музыканты не только оставили о себе очень яркие впечатления, но и смогли поклонников переместить "машиной времени" в настоящий танцевальный стиль 1950-х годов.