10:50 25.10.2018 | Культура | Новости
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Светлану Лободу срочно прооперировали

Известная украинская певица, которая с недавних пор активно гастролирут на территории РФ, перенесла срочную операцию на почке.

Светлану Лободу срочно прооперировали

Об этом сообщил PR-агент певицы Дарья Бурлакова.

В частности, отметим, что Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. По словам агента, сейчас состояние артистки удалось стабилизировать и она находится  в сознании. Но в связи с операцией, ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим.

Поскольку исполнительница еще минимум неделю пробудет в больнице, даты концертов в Москве переносятся. Вся подробная информация появится на сайте Crocus City Hall. Отметим, что концерт Лободы должен был состояться сегодня, а также 26 и 28 октября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", вчера Светлана Лобода была госпитализирована прямо с репетиции с подозрением на обструкцию почки.


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