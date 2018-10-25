Притула сделал громкое заявление о предвыборной кампании

Украинский телеведущий, актёр, а также стендап-комик Сергей Притула считает, что с каждым днем маховик предвыборной кампании набирает обороты. Об этом ведущий программы "Варьяты шоу" сообщил на своей страничке в Facebook.
Как написал Притула, он еще несколько месяцев назад хотел немного продвинуть концерты программы "Вар'яти-шоу", однако ему пришлось столкнутся с небольшими проблемами. В частности, появился вопрос с отсутствием свободных рекламных площадок на билбордах или ситилайтах. По его словам, в большинстве все было зарезервировано под "политику".
Также шоумен отметил, что фанаты интересуются его мнением относительно предстоящих президентских выборов.
"Каждый имеет свою голову на плечах. Возможно в какой-то момент я и перейду к прямой агитации, но точно не на ближайших выборах и только в случае, если я увижу того кандидата, программа которого будет стоить репутационных рисков", - подчеркнул Сергей.
Напоследок украинский телеведущий добавил, что на сегодняшний день вся беда в том, что украинцам снова придется выбирать из среды меньшего зла. По его мнению, все кандидаты спекулируют одними и теми же посланиями.
"Все говорят о европейском курсе. О НАТО. О борьбе с коррупцией и сильной армии и тому подобное. Я не слышу от кандидатов каких вменяемых вариантов "дорожной карты" возвращения Крыма. Я не слышу от кандидатов, как можно "разрулить" проблему копателей янтаря. Я убежден, что выход из ситуации есть. Но факты беззубости силовиков и политиков в решении этого вопроса заставляют задуматься о том, что большинству из них ситуация удобна...", - отметил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация может попытаться вмешаться выборы в Украине.