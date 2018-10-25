10:31 25.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Актер "Дизель шоу" уходит из проекта - ФОТО

Известный украинский актер, учасник "Дизель шоу" Олег Иваница сообщила об уходе из проекта.

Актер

Актер написал соответсвующий пост на своей странице в Instagram.

Трагедия, случившаяся на трассе «Киев-Чоп» с актерами «Дизель шоу», потрясла всех поклонников проекта и не только. В аварии погибла Марина Поплавская, остальные участники получили серьезные травмы. А потому их длительное молчание можно понять. Однако Олег Иваница наконец рассказал все, что испытывает после той страшной трагедии. И новость эта нерадостная для его поклонников.

Он отметил, что сожалеет о том, что пустил на переднее сидение Марину. И без нее для актера шоу уже не то. Поэтому он принял решение об уходе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", артисты "Дизель Шоу" запустили в соцсетях трогательный флешмоб, суть которого в  публикации забавных фото и видео, которые были сделаны при жизни их коллеги.


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