Актер "Дизель шоу" уходит из проекта - ФОТО

Актер написал соответсвующий пост на своей странице в Instagram.

Трагедия, случившаяся на трассе «Киев-Чоп» с актерами «Дизель шоу», потрясла всех поклонников проекта и не только. В аварии погибла Марина Поплавская, остальные участники получили серьезные травмы. А потому их длительное молчание можно понять. Однако Олег Иваница наконец рассказал все, что испытывает после той страшной трагедии. И новость эта нерадостная для его поклонников.



Он отметил, что сожалеет о том, что пустил на переднее сидение Марину. И без нее для актера шоу уже не то. Поэтому он принял решение об уходе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", артисты "Дизель Шоу" запустили в соцсетях трогательный флешмоб, суть которого в публикации забавных фото и видео, которые были сделаны при жизни их коллеги.