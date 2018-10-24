Звезды "Дизель Шоу" запустили флешмоб в память о Марине Поплавской

Флешмоб получил название "Марина с нами" и к нему присоединились не только коллеги и друзья актрисы, но и ее поклонники. Артисты отмечают, что запустили его потому что хотят сохранить память о Поплавской, как о веселом, жизнерадостном, искреннем человека.

Запустил флешмоб актер "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморыгин. Он опубликовал видео с Мариной Поплавской, на котором актриса без макияжа поет в домашней обстановке. Запись была сделана в номере отеля перед одним из концертов коллектива в Одессе. Сморыгин также предложил своим коллегам выкладывать веселые видео с Мариной Поплавской., Он отметил, что актриса видит только наши слезы и печаль. Но на самом деле ей нужны наши улыбки, ведь она потратила всю жизнь.

В скором времени к флешмобу подключились и другие актеры “Дизель Шоу”, которые начали публиковать закулисные видео с Мариной.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", звезда ''Дизель Шоу'' написал трогательное обращение к Марине Поплавской в соцсети.