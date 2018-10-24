Стивен Кинг отдал права на свой рассказ даром

Об этом сообщает американское издание Los Angeles Times.

В частности, писатель отдал права на экранизацию двум студентам местного колледжа: Альфи Эвансу и Серису Клиффому. Всего над фильмом будет работать около 30 студентов колледжа. Сценарий для кинофильма уже готов. Известно, что ребята, написав сценарий, обратились к секретарю Кинга с просьбой экранизировать его. И уже менее чем через сутки получили подписанный контракт.

К слову, более 40 лет назад писатель основал инициативу King’s Dollar Babies, которая предоставляет начинающим кинематографистам права на фильмы по его произведениям, на которые нет контрактов со студиями. Эта программа, в частности, позволила Фрэнку Дарабонту адаптировать рассказ Кинга «Женщина в комнате» в короткометражном фильме еще в 1983 году. Позднее Дарабонт снял «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу».

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Стивен Кинг выступил с требованием освободить Олега Сенцова.