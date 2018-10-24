12:50 24.10.2018 | Общество | Новости
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Стивен Кинг отдал права на свой рассказ даром

Известный американский писатель Стивен Кинг отдал права на экранизацию рассказа "Стационарный велосипед" всего лишь за один доллар.

Стивен Кинг отдал права на свой рассказ даром

Об этом сообщает американское издание Los Angeles Times.

В частности, писатель отдал права на экранизацию двум студентам местного колледжа: Альфи Эвансу и Серису Клиффому. Всего над фильмом будет работать около 30 студентов колледжа. Сценарий для кинофильма уже готов. Известно, что ребята, написав сценарий, обратились к секретарю Кинга с просьбой экранизировать его. И уже менее чем через сутки получили подписанный контракт.

К слову, более 40 лет назад писатель основал инициативу King’s Dollar Babies, которая предоставляет начинающим кинематографистам права на фильмы по его произведениям, на которые нет контрактов со студиями. Эта программа, в частности, позволила Фрэнку Дарабонту адаптировать рассказ Кинга «Женщина в комнате» в короткометражном фильме еще в 1983 году. Позднее Дарабонт снял «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу».

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Стивен Кинг выступил с требованием освободить Олега Сенцова


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