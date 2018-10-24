Стали известны номинанты премии в модельной индустрии

В частности, модный совет сообщает о пяти кандидатах в категориях женской и мужской одежды.

В категории женской одежды названы: Клэр Уэйт Келлер (Givenchy), Роксанда Илинчич (Roksanda), Симон Роша (Simone Rocha), Виктория Бэкхем (Victoria Beckham) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson).

А категории мужской одежды отмечены Крейг Грин (Craig Green), Ким Джонс (Dior Homme), Мартин Роуз (Martine Rose), Риккардо Тиши (Burberry) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson).

Вручения наград состоится 10 декабря в Лондоне.

К слову, Fashion Awards - это церемония, которая ежегодно проводится в Англии с 1989 года, чтобы продемонстрировать как британских, так и международных дизайнеров и предприятия, которые в течение года внесли выдающийся вклад в индустрию моды. Церемония организована Британским советом моды и является основным сборщиком средств для британского фонда образования.

Напомним, как сообщал, "УРА-Информ", в сентябре прошла известная неделя моды в Милане.