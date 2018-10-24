11:53 24.10.2018 | Культура | Новости
100206363:di

Стали известны номинанты премии в модельной индустрии

Британский модный совет опубликовал имена претендентов на премию Fashion Awards, которая вручается за выдающийся вклад в область моды.

Стали известны номинанты премии в модельной индустрии

В частности, модный совет сообщает о пяти кандидатах в категориях женской и мужской одежды.

В категории женской одежды названы: Клэр Уэйт Келлер (Givenchy), Роксанда Илинчич (Roksanda), Симон Роша (Simone Rocha), Виктория Бэкхем (Victoria Beckham) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson).

А категории мужской одежды отмечены Крейг Грин (Craig Green), Ким Джонс (Dior Homme), Мартин Роуз (Martine Rose), Риккардо Тиши (Burberry) и Джонатан Андерсон (J.W. Anderson). 

Вручения наград состоится 10 декабря в Лондоне.

К слову, Fashion Awards - это церемония, которая ежегодно проводится в Англии с 1989 года, чтобы продемонстрировать как британских, так и международных дизайнеров и предприятия, которые в течение года внесли выдающийся вклад в индустрию моды. Церемония организована Британским советом моды и является основным сборщиком средств для британского фонда образования.

Напомним, как сообщал, "УРА-Информ", в сентябре прошла известная неделя моды в Милане.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нафтогаз Украины" вновь взыскал с "Газпрома" девять миллионов долларов Украина полностью запаслась газом на зиму В Киеве вступил в силу запрет продажи алкоголя в ночное время Актер "Игры престолов" сразил фанатов шокирующими новостями - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив