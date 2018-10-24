Скандальная певица похвасталась престижной российской премией - ФОТО

Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Как написала опальная певица под фото, она получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

"Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - прокомментировала Лорак.

Стоит отметить, что за 12 часов фотография с красной дорожки церемонии собрала больше 65 тысяч лайков. Фанаты не скупились на высказывания в сторону наряда Ани. Кроме того, многочисленные поклонники поздравили звезду с успехом. Некоторые даже написали, что приобрели билеты на шоу Дива в своем городе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мурат Налчаджиоглу, который на грани развода с певицей Ани Лорак, впал в депрессию. Подруга Мурата - Каролина Коледа, считает, что любовь между супругами никуда не делась, в то время как информация об изменах является скандалом для "уничтожения" репутации украинской певицы и ее семьи.