Светлана Лобода была срочно госпитализирована

Об этом сообщила PR-директор исполнительницы Дарья Бурлакова.

Накануне вечером Светлану прямо посреди репетиции срочно госпитализировали в одну из московских больниц. Сообщается, что во время отработки сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль и моментально потеряла сознание.

Вероятней всего, у нее может быть острая обструкция почки. Но диагноз пока не подтвержден.

Стоит отметить, что у певицы должны состояться сольные концерты 25, 26 и 28 октября. Пока неизвестно, будут ли они. На данный момент пресс-служба артистки не дает никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода была в числе исполнителей, которых Верховная Рада предложила лишить звания народного артиста Украины.