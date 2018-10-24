11:16 24.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Светлана Лобода была срочно госпитализирована

Известная украинская певица, которая активно гастролирует на территории Российской Федерации, попала в больницу с подозрением на обструкцию почки.

Светлана Лобода была срочно госпитализирована

Об этом сообщила PR-директор исполнительницы Дарья Бурлакова.

Накануне вечером Светлану прямо посреди репетиции срочно госпитализировали в одну из московских больниц. Сообщается, что во время отработки сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль и моментально потеряла сознание. 

Вероятней всего, у нее может быть острая обструкция почки. Но диагноз пока не подтвержден. 

Стоит отметить, что у певицы должны состояться сольные концерты 25, 26 и 28 октября. Пока неизвестно, будут ли они. На данный момент пресс-служба артистки не дает никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода была в числе исполнителей, которых Верховная Рада предложила лишить звания народного артиста Украины.


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