Светлана Лобода была срочно госпитализирована

Известная украинская певица, которая активно гастролирует на территории Российской Федерации, попала в больницу с подозрением на обструкцию почки.
Об этом сообщила PR-директор исполнительницы Дарья Бурлакова.
Накануне вечером Светлану прямо посреди репетиции срочно госпитализировали в одну из московских больниц. Сообщается, что во время отработки сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль и моментально потеряла сознание.
Вероятней всего, у нее может быть острая обструкция почки. Но диагноз пока не подтвержден.
Стоит отметить, что у певицы должны состояться сольные концерты 25, 26 и 28 октября. Пока неизвестно, будут ли они. На данный момент пресс-служба артистки не дает никаких комментариев по этому поводу.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Светлана Лобода была в числе исполнителей, которых Верховная Рада предложила лишить звания народного артиста Украины.