11:33 24.10.2018 | Культура | Новости
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Актер "Игры престолов" сразил фанатов шокирующими новостями - ФОТО

Ирландский актер Хафтор Бьёрнссон, исполняющий роль Грегора Клигана("Горы") в культовом сериале "Игра престолов" удивил фанатов новостями о свадьбе.

Актер

Несколько дней назад актер опубликовал фото с женой на своей странице в Instagram и трогательно подписал, что теперь готов защищать эту девушку несмотря ни на что. Избранницей актера стала известная модель Келси Морган Хенсон.

К слову, рост модели составляет всего 157 санмитеров. А вот рост Хафтора в несколько раз превышает рост его новоиспеченной жены, ведь он весит 180 килограммов при росте в 206 сантиметров. Также стоит отметить, что он многократный призёр ежегодного турнира The World’s Strongest Man («Самый сильный человек планеты»). 

Вместе с тем, в сети активно начали шутить по поводу их разницы в росте и писать о том, что "Человек-гора женился на Дюймовочке". Но, как видим, это никак не мешает счастливым супругам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актер "Игры престолов", исполняющий роль Теона Грейджоя, стал отцом


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