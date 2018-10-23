В США выдадут неизвестные романы Хемингуэя

Об этом сообщил распорядитель литературного наследия писателя, Майкл Катакис.

Рассказ "Монумент" и "Страна индейцев и армия белых", которые были написаны в 1950-х, войдут в новое издание романа "По ком звонит колокол". Он добавил, что в специальное издание также войдет рассказ "Комната на стороне сада", который был практически неизвестен рядовому читателю, пока в 2018 году его опубликовал журнал Strand Magazine.

К слову, это не единственные не опубликованные рассказы Хемингуэя. Он написал пять пьес в 1956 году, размышляя о своем времени в качестве корреспондента и участника Второй мировой войны. Тогда же он рассказывал своему издателю истории, которые, вероятно, должны были появиться после его смерти, потому что они были “немного шокирующие”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лауреатом Букервской премии 2018 стала 56-летняя писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман "Молочник".