09:35 23.10.2018 | Культура | Новости
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В США выдадут неизвестные романы Хемингуэя

Две истории Эрнеста Хемингуэя, написанные в середине 1950-х годов и редко встречающиеся с тех пор, будут опубликованы в следующем году.

В США выдадут неизвестные романы Хемингуэя

Об этом сообщил распорядитель литературного наследия писателя, Майкл Катакис.

Рассказ "Монумент" и "Страна индейцев и армия белых", которые были написаны в 1950-х, войдут в новое издание романа "По ком звонит колокол". Он добавил, что в специальное издание также войдет рассказ "Комната на стороне сада", который был практически неизвестен рядовому читателю, пока в 2018 году его опубликовал журнал Strand Magazine.

К слову, это не единственные не опубликованные рассказы Хемингуэя. Он написал пять пьес в 1956 году, размышляя о своем времени в качестве корреспондента и участника Второй мировой войны. Тогда же он рассказывал своему издателю истории, которые, вероятно, должны были появиться после его смерти, потому что они были “немного шокирующие”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лауреатом Букервской премии 2018 стала 56-летняя писательница из Северной Ирландии  Анна Бернс за роман "Молочник".


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