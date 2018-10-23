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Украина внесла в черный список еще двух российских актеров

В черный список Украины попали еще два российский актера.

Украина внесла в черный список еще двух российских актеров

Министерство культуры Украины в понедельник, 22 октября, на своей сайте опубликовала обновленный список, в который внесены актер и телеведущий Леонид Ярмольник, а также актриса Ирина Алферова. Как пояснили в ведомстве, указанный список пополняется по мере получения информации от Службы безопасности Украины.

Так, согласно закону о защите информационного телерадиопространства, Госкино отказывает в выдаче или продлении лицензии на право распространения и демонстрации фильма, если один из участников фигурирует в списке Минкультуры.

Напомним, Минкульт на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составил список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. На сегодня в обновленном списке 144 фамилии.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство культуры Украины добавило еще четыре фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.


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