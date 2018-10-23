"Она была нашей квочечкой": звезда ''Дизель Шоу'' написал трогательное обращение в соцсети

Трогательное обращение он написал на своей страничке в Facebook.

По словам звезды "Дизель шоу", он очень сильно надеется, что Марина Поплавская видела скольким людям она дорога и как велика народная любовь к ней.

Вместе с тем коллега погибшей подчеркнул, что она жила по принципу "не делай зла". Также он уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь Марина не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата.

Вместе с тем Крутоголов отметил, что Марина "была для всех матерью" и "переживала за каждого" члена команды "Дизель шоу".

"Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка...", - добавил звезда 'Дизель Шоу''.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура просит Шевченковский районный суд города Киева взять под стражу водителя автобуса, который вез группу актеров "Дизель Шоу".