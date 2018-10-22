Хореограф "Танцев со звездами" попал в больницу - ФОТО

Об этом танцор сообщил на своей странице в Instagram.

Сама Женя шутя, отмечает, что мама предупреждала его не танцевать босиком. Увы, всю неделю Жене пришлось провести в больнице под капельницей. Врачи строго запретили йому любые физические нагрузки, а тем более выход на паркет. В связи с этим, в воскресенье, 21 октября, Женя Кот не смог станцевать.

В связи с этим было принято исключительное решение - партнером Мишель Андраде на один вечер стал другой хореограф "Танцев со звездами". В эфире 1+1 Мишель станцевала с Дмитрием Жуком, который ранее был партнером Златы Огневич. Отметим, Дмитрий и Злата покинули шоу еще в первых эфирах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинский танцор Игорь Кузьменко, который вместе с Натальей Могилевской одержал победу на телевизионном проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года, признался, что женился на своей возлюбленной Саше Поповой.