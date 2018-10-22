14:29 22.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Друг Зеленского высказался об украинском языке

Известный украинский шоумен, близкий друг комика Владимира Зеленского, а также участник популярного шоу "Вечерний квартал" Евгений Кошевой рассказал, как учил украинский язык.

Друг Зеленского высказался об украинском языке

Об этом пишут украинские СМИ.

По словам Кошевого, на сегодняшний день ему абсолютно все равно, на каком языке с ним разговаривает человек, главное - чтобы тот был адекватным и делал добрые дела. Также артист подчеркнул, что может разговаривать как на русском, так и на украинском языке.

"Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально. А кто-то вдруг говорит: "Говоришь по-русски – чемодан – вокзал — Россия". Так собирайтесь и езжайте! У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", — добавил шоумен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины сообщило об получении обязательного учебника в украинских школах. Каждая из школ обязана иметь азбуку жестового языка.


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