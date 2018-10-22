Друг Зеленского высказался об украинском языке

Об этом пишут украинские СМИ.

По словам Кошевого, на сегодняшний день ему абсолютно все равно, на каком языке с ним разговаривает человек, главное - чтобы тот был адекватным и делал добрые дела. Также артист подчеркнул, что может разговаривать как на русском, так и на украинском языке.

"Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально. А кто-то вдруг говорит: "Говоришь по-русски – чемодан – вокзал — Россия". Так собирайтесь и езжайте! У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", — добавил шоумен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины сообщило об получении обязательного учебника в украинских школах. Каждая из школ обязана иметь азбуку жестового языка.