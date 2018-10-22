Бывший муж Ани Лорак сделал скандальное заявление

Об этом пишут местные СМИ.

Стоит в первую очередь отметить, что Ани Лорак и Юрий Фальоса провели вместе 13 лет, но потом пара разбежалась. После этого Юрий довольно долгое время открыто говорил о том, что готов принять свою экс-возлюбленную обратно. Для этого ей стоит только сказать об этом. Но сейчас продюсер кардинально изменил мнение. Теперь он счастливый муж, отец маленького ребенка и даже не думает о возращении к Ани Лорак. По словам самого Юрия, он очень рад, что его жена - профессиональный повар, а не певица. Ведь с годами, Юрий пришел к тому, что брак с известной личностью - это жизнь исключительно для ее карьеры. Он к этому не готов.

Тем не менее, продюсер отметил, что сейчас он относится к Каролине больше как к ребенку нежели как к девушке. В любом случае, он остается ее другом и готов поддержать в любой сложной ситуации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Мурат Налчаджиоглу, который на грани развода с певицей Ани Лорак, впал в депрессию. Подруга Мурата - Каролина Коледа, считает, что любовь между супругами никуда не делось, в то время как информация об изменах является скандалом для "уничтожения" репутации украинской певицы и ее семьи.