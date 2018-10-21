01:00 21.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Я говорю на том языке, на котором говорят со мной": Кошевой дал свою оценку "языковой дилемме" в Украине

Комик "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, что он свободно владеет 3 языками и пользуется всеми ими время от времени. Об этом пишет издание "Сегодня". 

Каждый должен выбирать сам свой удобный для себя и своих родных язык общения, отмечает Кошевой. В его семье вообще не принято придавать большого значения этому вопросу. 

"Я могу разговаривать на украинском языке, а также могу разговаривать на русском. Для меня нет разницы, кто как говорит. Если человек делает добро для страны, то мне все равно - пусть хоть на суахили говорит", - подчеркнул актер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины сообщило об получении обязательного учебника в украинских школах. Каждая из школ обязана иметь азбуку жестового языка. 


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