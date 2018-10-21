Дочери Ани Лорак и Киркорова прошлись по московскому модельному подиуму - ФОТО

В дефиле участвовали дочери Михаила Галустяна - 8-летняя Эстелла и 6-летняя Элина, 6-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и 7-летняя крестная дочь певца - София Налчаджиоглу.

Дочь Галустяна пощеголяла по подиуму в пышном платье с кринолином, покрытые блестками и стразами. А ее подруга София вышла на показ в платье из голубого или розового тюля, собранного в оборки, или в легких жакетах, Кейп и костюмчиках небесно-голубых тонов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лишенная титула "Мисс Украина" впервые после скандала рассказала о причинах своего поступка, почему же она скрыла свое замужество и ребенка. Теперь, судя по всему, красавица собирается бороться не за корону, которую у нее забрали, а против, как она считает, дискриминации женщин с детьми.