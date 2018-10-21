02:00 21.10.2018 | Культура | Новости
100206126:roman

Дочери Ани Лорак и Киркорова прошлись по московскому модельному подиуму - ФОТО

Во время показа моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве на подиум вышли дочери знаменитых российских звезд шоубиза. Об этом передает "Комсомольская правда". 

Дочери Ани Лорак и Киркорова прошлись по московскому модельному подиуму - ФОТО

В дефиле участвовали дочери Михаила Галустяна - 8-летняя Эстелла и 6-летняя Элина, 6-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и 7-летняя крестная дочь певца - София Налчаджиоглу. 

Дочь Галустяна пощеголяла по подиуму в пышном платье с кринолином, покрытые блестками и стразами. А ее подруга София вышла на показ в платье из голубого или розового тюля, собранного в оборки, или в легких жакетах, Кейп и костюмчиках небесно-голубых тонов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лишенная титула "Мисс Украина" впервые после скандала рассказала о причинах своего поступка, почему же она скрыла свое замужество и ребенка. Теперь, судя по всему, красавица собирается бороться не за корону, которую у нее забрали, а против, как она считает, дискриминации женщин с детьми.  


Поделиться
Читайте также:
 
"Я говорю на том языке, на котором говорят со мной": Кошевой дал свою оценку "языковой дилемме" в Украине Путинские войска для грязной работы Илон Маск дал объявление о пропаже ракеты в газету В Афганистане стартовали парламентские выборы
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив