Мурат Налчаджиоглу намерен вернуть Ани Лорак в семью: скандальный муж готов просить прощения

Мурат Налчаджиоглу на грани развода с певицей Ани Лорак, впал в депрессию. Подруга Мурата - Каролина Коледа, считает, что любовь между супругами никуда не делось, в то время как информация об изменах является скандалом для "уничтожения" репутации украинской певицы и ее семьи.

Коледа рассказала о некоторых деталях отношений двух супругов, которые ранее не попали в сеть: "Десять лет назад он приехал в Украину из Турции, для него здесь было новое. Он не знал русского языка, учился ресторанного бизнеса. Его во всем поддерживала Ани Лорак. И эта поддержка была скорее моральная, чем финансовая ".

Вероятно, он может пойти на компромисс и попытаться доказать Ани то, что видеозапись, где он находится с Беляэвой является искусственным фейком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", эпатажная украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает на территории РФ, подала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.