В Британии женщина вышла замуж в 100 лет - ФОТО

Она вышла за возлюбленного, который моложе ее на 26 лет. Как сообщает The Mirror, пара познакомилась еще в 1980 году на уроках танцев. Нора и Малкольм Йетс, которому сейчас 74 года, начали встречаться и с тех пор не расставались.

Свадебная церемония прошла в городе Престенин, графство Денбишир, а невеста отправилась к алтарю в коляске под песню Dancing Queen группы ABBA.

При этом невеста призналась, что чувствовать себя в этой роли для нее было потрясающе и этого стоило ждать столько лет.

В свою очередь Малкольм сознался, что не умел танцевать до встречи с любимой, а их танцем был ча-ча-ча.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американская певица и актриса Леди Гага вчера, 16 октября, во время церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе подтвердила слухи о своей помолвке. Избранником исполнительницы стал ее собственный менеджер, 49-летний Кристиан Карино.