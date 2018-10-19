Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко

Ему было всего лишь 31 год. О смерти Сергея сообщил на своей странице в Facebook его отец.

Мужчина отметил , что его сын умер в четыре часа утра и напомнил, что коллектив "Нэнси" основал он. О причинах смерти солиста группы пока не сообщают, но отмечают, что она не связана с несчастным случаем.

Коллектив прославился благодаря своему главному хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший. Сергей вошел в состав группы в 2000-х годах, практически став новым фронтменом коллектива. В декабре 2018 года у группы "Нэнси" был запланирован масштабный концерт в киевском "Дворце спорта" с новым шоу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 44 году жизни в США умер известный гитарист американской металкор-группы " All That Remains" Оли Герберт. Об этом сообщили участники группы на своей официальной странице в Instagram. Как отмечается, причины смерти артиста пока неизвестны.