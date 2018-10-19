Певец Монатик выпустил долгожданный сингл - ВИДЕО

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Спустя год после презентации трека “Зашивает душу” на большом сольном концерте в киевском Дворце спорта, исполнитель наконец-то выпустил его официальный релиз. Как отмечают фаны певца, это долгожданная новость, ведь сингл только лишь с live-видео концерта уже успел стать народным хитом. Сам Monatik признается, что эта композиция создана с любовью и ритмом.

Сам певец заметил, что композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что ещё лучше, на их создание. По словам артиста: "Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте".

Lyric-видео песни уже доступно на Youtube:

Также в 2019 году Украину ожидает огромное шоу на Олимпийском от Монатика под названием "Love it rhythm".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Монатик снялся в украинской кинокомедии "Сумасшедшая свадьба".