13:20 19.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100206047:di

Певец Монатик выпустил долгожданный сингл - ВИДЕО

Популярный украинский исполнитель Moнатик выпустил официальный релиз песни "Зашивает душу".

Певец Монатик выпустил долгожданный сингл - ВИДЕО

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Спустя год после презентации трека “Зашивает душу” на большом сольном концерте в киевском Дворце спорта, исполнитель наконец-то выпустил его официальный релиз. Как отмечают фаны певца, это долгожданная новость, ведь сингл только лишь с live-видео концерта уже успел стать народным хитом. Сам  Monatik признается, что  эта композиция создана с любовью и ритмом.

Сам певец  заметил, что композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что ещё лучше, на их создание. По словам артиста: "Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте". 

Lyric-видео песни уже доступно на Youtube:

Также в 2019 году Украину ожидает огромное шоу на Олимпийском от Монатика под названием "Love it rhythm".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Монатик снялся в украинской кинокомедии "Сумасшедшая свадьба".


Поделиться
Читайте также:
 
Минфин привлек в бюджет 6,7 млрд грн ДФС планируют разделить на три отдельных органа В НБУ объяснили изменения в процедуре оглашения банкротства Движение по трассе Житомир-Винница временно ограничат
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив