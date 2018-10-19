Известная певица сообщила об отмене концертов

Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram.

В начале июня этого года Кристина выпустила новый студийный альбом под названием Liberation. И уже через несколько месяцев объявила о концертном туре в поддержку нового альбома и начала гастроли. Но услышать вживую новый альбом удалось не всем.

Все дело в том, что отыграв шесть концертов, Агилера попала в больницу. Прервать тур певице пришлось из-за потери голоса. Врачи запретили ей выходить на сцену, пока она полностью не вылечится. Сама исполнительница отмечает, что достаточно близка к выздоровлению, но доктора все еще настаивают на отмене ближайших концертов.

Тем не менее, Агилера пообещала, что обязательно вернется на сцену, как только окончательно выздоровеет. И особо подчеркнула, что концерты не отменяются, а переносятся пока на неопределенное время.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее легендарный и всемирноизвестный британский музыкант, один из основателей группы The Beatles, Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station.