10:12 19.10.2018 | Культура | Новости
100206026:di

Известная певица сообщила об отмене концертов

Известная американская певица Кристина Агилера сообщила об отмене концертов в поддержку нового альбома.

Известная певица сообщила об отмене концертов

Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram.

В начале июня этого года Кристина выпустила новый студийный альбом под названием Liberation. И уже через несколько месяцев объявила о концертном туре в поддержку нового альбома и начала гастроли. Но услышать вживую новый альбом удалось не всем.

Все дело в том, что отыграв шесть концертов, Агилера попала в больницу. Прервать тур певице пришлось из-за потери голоса. Врачи запретили ей выходить на сцену, пока она полностью не вылечится.  Сама исполнительница отмечает, что достаточно близка к выздоровлению, но доктора все еще настаивают на отмене ближайших концертов.

Тем не менее, Агилера пообещала, что обязательно вернется на сцену, как только окончательно выздоровеет. И особо подчеркнула, что концерты не отменяются, а переносятся пока на неопределенное время.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее легендарный и всемирноизвестный британский музыкант, один из основателей группы The Beatles, Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station. 


Поделиться
Читайте также:
 
США разрешило авиарейсы в несколько городов Украины Законопроект о налоге на выведенный капитал парламент рассмотрит в ноябре, - Южанина Украина и Канада обсудят вопрос помощи украинскому бизнесу Полиция Житомирской области задержала местного зампрокурора - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив