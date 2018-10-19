Финансирование культуры увеличилось втрое, - Гройсман

Эту информацию премьер опубликовал в своем микробологе в Twitter.

В частности, он подчеркнул, что увеличение финансирования культуры в первую очередь отразилось на сфере кинематографа. В связи с этим в украинских кинотеатрах набирают все большую популярность разноплановые ленты собственного производства. К примеру, не так давно в прокат вышла комедия "Сумасшедшая свадьба", где главные роли сыграли звезды украинского шоу-бизнеса. И только за первые выходные в прокате фильм посмотрело и оценило более 150 тыс. людей.

Вместе с тем, премьер отметил, что сумма в 150 миллионов предназначена на поддержку украинской книги. А также будут выделены средства местным бюджетам, которые смогут сами решать, какая памятка их города подлежит восстановлению.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", член комитета по вопросам бюджета, народный депутат Дмитрий Белоцерковец заявил, что основной проблемой бюджета Украины на 2019 год является необходимость выплаты 400 млрд гривен долга.