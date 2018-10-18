15:36 18.10.2018 | Культура | Новости
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Скончался известный гитарист группы All That Remains - ФОТО

На 44 году жизни в США умер известный гитарист американской металкор-группы "All That Remains" Оли Герберт. Об этом сообщили участники группы на своей официальной странице в Instagram.

Скончался известный гитарист группы All That Remains - ФОТО

Как отмечается, причины смерти артиста пока неизвестны.

По словам коллег Герберта, он был невероятно талантливым гитаристом и автором песен, определившим рок и метал-музыку северо-востока. Его влияние на жанры и на наши жизни будет продолжаться вечно. 

"Группа и члены семьи просят уважать их частную жизнь и помнить Оли, отдав дань памяти той прекрасной музыке, которую он создал", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Герберт был участником All That Remains с момента основания в 1998 году, и сыграл на всех девяти студийных альбомах. Он и вокалист Фил Лабонте были единственными членами оригинального состава группы. Герберт был известен своим агрессивным, но утонченным стилем игры, внесшим вклад в металл и рок-музыку в целом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Владимир Башек, который более традцати лет занимал должность главного врача Центральной детской городской больницы в Житомире, скончался на 71 году жизни. 


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