03:00 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Иван Дорн запустил флешмоб помощи детям

Украинский исполнитель Иван Дорн запустил проект помощи музыкальным школам и, в частности, детям-музыкантам в Украине.

Иван Дорн запустил флешмоб помощи детям

Об этом певец сообщил на своей страничке в Instagram.  Проект был запущен певцом совместно с рекорд-лейбл свободного музыкального формата "Masterskayalab" и барахолкой "Кураж Базар".

Певец отмечает, что множество талантливых детей-музыкантов сейчас не имеют возможности купить музыкальный инструмент. В школах по всей Украине катастрофически не хватает фортепиано, виолончелей, контрабасов, барабанов, саксофонов. Именно с этой целью и запускается флешмоб.

 Для того, чтобы поддержать инициативу поп-исполнителя требуется следующее:

- снять видео, на котором имитируешь игру на инструменте мечты так же, как это продемонстрировал в видеоролике Иван Дорн;
- поставить хэштег #детибезинструментов
- перевести любую сумму на проект помощи (ссылка у Ивана Дорна в профиле Instagram)
- передfть эстафету своим друзьям

Сам исполнитель передал эстафету телеведущей Васе Фроловой, а также Дмитрию Шурову и группе The Maneken.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Иван Дорн выпустил клип на песню "Мастерской огонек".


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