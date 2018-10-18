Иван Дорн запустил флешмоб помощи детям

Об этом певец сообщил на своей страничке в Instagram. Проект был запущен певцом совместно с рекорд-лейбл свободного музыкального формата "Masterskayalab" и барахолкой "Кураж Базар".

Певец отмечает, что множество талантливых детей-музыкантов сейчас не имеют возможности купить музыкальный инструмент. В школах по всей Украине катастрофически не хватает фортепиано, виолончелей, контрабасов, барабанов, саксофонов. Именно с этой целью и запускается флешмоб.

Для того, чтобы поддержать инициативу поп-исполнителя требуется следующее:

- снять видео, на котором имитируешь игру на инструменте мечты так же, как это продемонстрировал в видеоролике Иван Дорн;

- поставить хэштег #детибезинструментов

- перевести любую сумму на проект помощи (ссылка у Ивана Дорна в профиле Instagram)

- передfть эстафету своим друзьям

Сам исполнитель передал эстафету телеведущей Васе Фроловой, а также Дмитрию Шурову и группе The Maneken.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Иван Дорн выпустил клип на песню "Мастерской огонек".