Агутин и Шнуров представили совместный клип - ВИДЕО

Эту новость сообщил Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

Их совместная песня станет саундтреком к фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова". Ожидается, что комедия выйдет в широкий прокат 19 октября. Агутин признался, что очень рад тому, что клип станет саундтреком к фильму. Сам фильм расскажет историю бывшей звезды театра и кино, который теперь работает аниматором в курортном городке. Действительно, жизнь киногероя уже не такая, как прежде, но он не отчаивается и ожидает только лучшего.

В съёмках клипа приняли участие, кроме самих исполнителей, также актёры фильма Алексей Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Зрители отмечают, что клип вышел довольно позитивным, очень смешным, а главное - жизненным.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвящено разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.