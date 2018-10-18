12:06 18.10.2018 | Культура | Новости
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Агутин и Шнуров представили совместный клип - ВИДЕО

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российский певец Леонид Агутин выпустили совместный клип на песню "Какая-то фигня".

Агутин и Шнуров представили совместный клип - ВИДЕО

Эту новость сообщил Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

Их совместная песня станет саундтреком к фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова". Ожидается, что комедия выйдет в широкий прокат 19 октября. Агутин признался, что очень рад тому, что клип станет саундтреком к фильму. Сам фильм расскажет историю бывшей звезды театра и кино, который теперь работает аниматором в курортном городке. Действительно, жизнь киногероя уже не такая, как прежде, но он не отчаивается и ожидает только лучшего.

В съёмках клипа приняли участие, кроме самих исполнителей, также актёры фильма Алексей Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Зрители отмечают, что клип вышел довольно позитивным, очень смешным, а главное - жизненным. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвящено разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.


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