Вера Брежнева покорила фанатов откровенными снимками - ФОТО

Как видно на снимке, Брежнева без одежды стоит спиной к камере, распустив волосы. В комментарии к фото звезда поинтересовалась что лучше, "неидеальное фото или идеальный фотошоп".

Сразу после такого поста, певица якобы нарвалась на комплименты. Фанаты оценили фигуру звезды, многие написали, что Брежнева прекрасна в любом виде.

Однако, совсем недавно Брежневу раскритиковали за фото с обнаженной грудью. На снимке певица в очень откровенном наряде и с неоднозначным выражением лица. Также звезда придерживалась рукой за стену, что позволило фанатам предположить, что звезда выпила лишнего.

Новый снимок Брежневой за день набрал больше 173 тысяч лайков.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная голливудская актриса Анджелину Джоли изменила внешность до неузнаваемости ради роли в фантастическом фильме "Come Away". Как отмечается, 43-летняя звезда появилась на съёмочной площадке с белокурыми локонами и ретро-укладкой.