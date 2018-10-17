В Украине стартовали съемки фильма по пьесе Сенцова "Номера"

Отметим, что сама картина обойдется в 150 млн. гривен, из которых 100 млн.выделит министерство культуры Украины.

Эксперты выбирали сценарий среди 69 проектов, эта лента получила высокую оценку от всех экспертов.

В начале сентября режиссер Ахтем Сеитаблаев анонсировал, что снимет фильм по пьесе "Номера". Также на пресс-конференции в Киеве эту информацию подтвердили. Сенцов написал письмо, в котором он соглашается с кандидатурой Сеитаблаева.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что осужденный в РФ Олег Сенцов может получить премию имени Сахарова, которую вручает Европейский парламент.