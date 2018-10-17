01:00 17.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100205805:nastya

В Украине стартовали съемки фильма по пьесе Сенцова "Номера"

Продюсер будущего фильма "Номера" Анна Паленчук официально объявила о начале производства киноленты по пьесе политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".

В Украине стартовали съемки фильма по пьесе Сенцова

Отметим, что сама картина обойдется в 150 млн. гривен, из которых 100 млн.выделит министерство культуры Украины.

Эксперты выбирали сценарий среди 69 проектов, эта лента получила высокую оценку от всех экспертов.

В начале сентября режиссер Ахтем Сеитаблаев анонсировал, что снимет фильм  по пьесе "Номера". Также на пресс-конференции в Киеве эту информацию подтвердили. Сенцов написал письмо, в котором он соглашается с кандидатурой Сеитаблаева.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что осужденный в РФ Олег Сенцов может получить премию имени Сахарова, которую вручает Европейский парламент. 


Поделиться
Читайте также:
 
Вселенский патриархат будет служить в Андреевской церкви, - Порошенко Эксклюзив: Наращивая ежегодно ВВП на 5% Украина догонит существующие показатели дохода населения Белоруссии за 17 лет, — В. Скаршевский В Волынской области тепловоз протаранил легковушку Ушел из жизни создатель цифрового телевидения
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив