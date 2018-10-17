В Польше пройдет "Украинская неделя"

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

В программе мероприятия предусмотрены показы документального фильма "Миф" про оперного певца Василия Слепака и анимационных фильмов Сергея Савченка ''Детские фантазии во взрослом измерении''. Также в рамках фестиваля произойдет открытие разнообразных выставок, в частности выставка графики львовского художника ''Равновесие'', просмотр кукольного спектакля "Божественная комедия.ANDANTE", встреча с интересными украинскими авторами и писателями. По программе также предусмотрен концерт от Киевского национального академического театра оперетты и других современных исполнителей из Львова.

Отметим, что фестиваль проходит уже не первый год и его целью является создание возможностей для лучшего ознакомления польской общественности с культурой Украины. Также ранее, в начале октября, в Кракове провели Дни украинского кино по случаю 25-ой годовщины побратимских отношений между Краковом и Киевом.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Польше, в городе Ополе, задержали злоумышленников, которые напали на украинского таксиста.