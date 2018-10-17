В Литве хотят запретить въезд российским исполнителям

Об этом сообщает местное издание Delfi.

Таким лицам предлагают запретить въезд в Литву и проведение концертной деятельности на ее территории. Как считают авторы предложения, действующие сейчас критерии - не впускать человека только в том случае, если он отрицает территориальную целостность Литвы, - слишком узкие. Такой порядок приводит к тому, что действия российских пропагандистов в Литве не прекращаются.

В обращении также отмечают, что в России много исполнителей, которые публично декларируют поддержку агрессивной внешней политике правящей власти, оспаривают территориальную целостность соседних стран. Россия в рамках информационной войны часто использует культуру как оружие пропаганды.

Поэтому депутаты призывают министра иностранных дел рассмотреть возможность вынесения этого вопроса на уровень Совета иностранных дел ЕС, поскольку, по их мнению, с подобными проблемами сталкиваются и другие страны Евросоюза.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Верховной Раде предлагают лишить ряд исполнителей статуса народного артиста Украины. Подобное предложение касается таких артистов, как Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталиий Козловский, Филипп Киркоров и Николай Басков.