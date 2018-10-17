15:08 17.10.2018 | Культура | Новости
100205889:di

Леди Гага подтвердила слухи о помолвке - ФОТО

Американская певица и актриса Леди Гага вчера, 16 октября, во время церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе подтвердила слухи о своей помолвке. Избранником исполнительницы стал ее собственный менеджер, 49-летний Кристиан Карино.

Леди Гага подтвердила слухи о помолвке - ФОТО

Об этом сообщает издание New Musical Express.

Леди Гага стала лауреатом премии и со сцены, произнося благодарственную речь, назвала Кристиана своим женихом. Стоит отметить, что сама речь певицы на церемонии ELLE Women была очень трогательная и одновременно острая. Она затронула тему сексуальных домогательств и душевной болезни, а также предложила женщинам встать на защиту друг друга и призвать мир стать добрее.

К слову, пара очень долго скрывала свои отношения. Впервые о их романе заговорили в феврале 2017 года. Тогда их поймали на игре Суперкубка. На стадионе NRG Stadium Гага и Карино держались за руки и целовались. 

Ранее Леди Гага несколько лет встречалась с актором Тейлором Кинни, но пара рассталась в 2016 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера. Данный фильм для режиссера Брэдли является дебютом. Помимо этого, сам Купер исполняет одну из главных ролей в картине.


Поделиться
Читайте также:
 
В Черкасской области фиксируют массовые отравления грибами Во Львове на пешехода наехал автомобиль Глава Кабмина призывает местные власти финансировать медицину Гройсман считает, что депутаты пытаются "раздуть" расходы бюджета
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив