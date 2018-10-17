Леди Гага подтвердила слухи о помолвке - ФОТО

Об этом сообщает издание New Musical Express.

Леди Гага стала лауреатом премии и со сцены, произнося благодарственную речь, назвала Кристиана своим женихом. Стоит отметить, что сама речь певицы на церемонии ELLE Women была очень трогательная и одновременно острая. Она затронула тему сексуальных домогательств и душевной болезни, а также предложила женщинам встать на защиту друг друга и призвать мир стать добрее.

К слову, пара очень долго скрывала свои отношения. Впервые о их романе заговорили в феврале 2017 года. Тогда их поймали на игре Суперкубка. На стадионе NRG Stadium Гага и Карино держались за руки и целовались.

Ранее Леди Гага несколько лет встречалась с актором Тейлором Кинни, но пара рассталась в 2016 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера. Данный фильм для режиссера Брэдли является дебютом. Помимо этого, сам Купер исполняет одну из главных ролей в картине.