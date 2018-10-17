Известная группа Kazka показала, как проходили съемки чартового клипа - ВИДЕО

Отметим, что в сьемках клипа участвовали девушки от 5 до 73 лет, сам процесс проходили в Киеве.

В видеоработе каждая из участниц по-настоящему плакала, рассказывая свою историю из жизни. При этом мужчинам-участникам группы в съемочный павильон заходить запрещалось.

Стоит добавить, что клип коллектива вошел в престижный мировой чарт Shazam. Этот случай является первым в истории, когда украинская песня вошла в него.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик сымитировал игру на пианино. Отметим, что украинский боксер уже не впервые радует своих фантов музыкальным творением. На этот раз Усик сыграл "К Елизе" Бетховена.