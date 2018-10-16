Стало известно, как будет выглядеть "новогодний городок" в Киеве - ФОТО

Отмечается, что в 2019 – все будет неординарно. Вместо одной центральной елки – их будет две, на Софийской и Контрактовой площадях.

На Контрактовой площади празднования начнутся раньше с 15 декабря и продлятся до 20 января. Городок на Софийской площади будет работать с 19 декабря по 13 января. Как и в прошлом году, на этой локации будет установлена главная праздничная сцена, а в самом городке по кругу будет ездить новогодний поезд.

На Владимирском проезде будет расположен магический туннель со снежным декором, рождественская ярмарка, зона кухни и сказочная аллея чудес.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жителей и гостей столицы ждут сразу два сюрприза. Во-первых, это елка, которая будет стилизована под северное сияние, а, во-вторых, темой новогоднего городка станут работы украинской художницы Марии Примаченко.