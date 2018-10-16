16:52 16.10.2018 | Культура | Новости
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Солист группы "Ленинград" посвятил церковному расколу матерный стих - ФОТО

Известный музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвящено разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Солист группы

Как считает популярный музыкант, церковный раскол не скажется на жизни простого народа. В конце своего стихотворения Шнуров попросил у Бога спокойствия, чтобы во всю преодолеть все трудности.

"Православные ребята, христиане 

Поделили в Минске благодать. 

Но не выйдет море, гром не грянет 

И других последствий не видать. 

Может где-то … [упадет] ракета 

Или загорится дом жилой, 

Нам ведь, братцы, не в новинку это, 

Тем, кто в семьдесят уже не пожилой", — написал музыкант. 

Стоит напомнить, что РПЦ заявила о разрыве с Константинополем в понедельник, 15 октября, 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко объясни  разрыв РПЦ отношений с Константинополем в результате подготовки автокефалии Украинской православной церкви.

Со слов президента, русская православная церковь своим разрывом отношений с Константинополем вышла на путь конфликта с мировым православием.  "Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", -  написал глава государства.


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