02:00 16.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Новый наряд Насти Каменских активно обсуждают в сети - ФОТО

Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась перед фанатами новым ярким и стильным нарядом. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Новый наряд Насти Каменских активно обсуждают в сети - ФОТО

Отметим, что именно такой стиль одежды звезда одела на четвертую годовщину своего проекта NK. За этот период группа сняла множество видеоклипов с миллионами просмотров, выпустили рождественский акустический альбом и фильм на 4 языках.

Кроме того, совсем недавно был презентован долгожданный сольный альбом NoKomments. Кроме того, новый хит Peligroso представили на главных Латиноамериканских каналах и радиостанциях.

Вся группа и сама Настя в ярких леопардовых нарядах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип. Видео произвело неоднозначное впечатление на фанатов звезды. Отметим, что ролик начинается сценой на остановке общественного транспорта. Каменских заинтриговала фанатов тизером к новому клипу, использовав именно этот фрагмент ролика.


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