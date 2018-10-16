Новый наряд Насти Каменских активно обсуждают в сети - ФОТО

Отметим, что именно такой стиль одежды звезда одела на четвертую годовщину своего проекта NK. За этот период группа сняла множество видеоклипов с миллионами просмотров, выпустили рождественский акустический альбом и фильм на 4 языках.

Кроме того, совсем недавно был презентован долгожданный сольный альбом NoKomments. Кроме того, новый хит Peligroso представили на главных Латиноамериканских каналах и радиостанциях.

Вся группа и сама Настя в ярких леопардовых нарядах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип. Видео произвело неоднозначное впечатление на фанатов звезды. Отметим, что ролик начинается сценой на остановке общественного транспорта. Каменских заинтриговала фанатов тизером к новому клипу, использовав именно этот фрагмент ролика.