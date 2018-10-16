03:00 16.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Кинофестиваль в Хорватии откроет украинский фильм

Короткометражный игровой фильм "Технический перерыв", созданный при поддержке Госкино Украины, откроет Международный кинофестиваль в Хорватии One Take Film Festival. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Кинофестиваль в Хорватии откроет украинский фильм

Отметим, что One Take Film Festival пройдет 19-21 октября, в городе Загреб.

Автором украинского фильма "Технический перерыв" является Филипп Сотниченко.

Лента "Технический перерыв" уже получила награды на фестивале Tallinn Black Nights в Эстонии в 2017 году и две награды в этом году на кинофестивале MediaWave в Венгрии.

События фильма разворачиваются во время технического перерыва в супермаркете. Беременная кассирша успевает осуществить очередную кражу, реализовать украденное на рынке, потерять надежду на материнство и снова занять свое рабочее место.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", накануне прошел 75-ый Венецианский международный кинофестиваль. Первенство за лучший фильм получила кинолента "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, ленте присвоили в награду "Золотого льва".


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